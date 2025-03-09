Пьяный мужчина вонзил нож в шею посетителя кафе в Сестрорецке

Житель Сестрорецка попал в реанимацию с ножевым ранением шеи после конфликта в кафе. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в одном из кафе Сестрорецка. 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель устроил ссору с одним из посетителей и ударил его ножом в шею. 40-летний пострадавший госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан на месте происшествия, возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.