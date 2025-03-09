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Пенсионерка обгорела, пытаясь сделать свечи к 8 Марта

SHOT: в Москве женщина получила ожоги из-за вспыхнувшего парафина
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Di Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Москве пенсионерка госпитализирована с ожогами, женщина пыталась изготовить дома свечи к 8 Марта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в многоэтажке на Перекопской улице. 67-летняя пенсионерка планировала изготовить интерьерные свечи к празднику. Она купила специальные формочки и поставила емкость с парафином на плиту, чтобы растопить его.

Вещество сильно нагрелось и вспыхнуло, женщина начала тушить огонь водой и получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали, подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге муж и жена получили ожоги от раскаленного масла. 49-летняя женщина и ее 51-летний супруг были госпитализированы с сильными ожогами, мужчина получил ожоги лица, кистей и ног, он находится в состоянии средней тяжести. Его жена пострадала гораздо сильнее, с ожогами 45-50% тела она доставлена в отделение реанимации в тяжелом состоянии

Ранее москвичку заподозрили в поджоге квартиры с матерью и бабушкой накануне 8 Марта.

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