Россиянин занял у подруги 3,5 млн рублей на инвестиции и отдал их мошенникам

Житель Ачинска решил заработать на инвестициях и оставил подругу без денег. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Потерпевший познакомился в сети с девушкой, которая представилась брокером и предложила ему попробовать заработать на бирже. Мужчина согласился и занялся «инвестированием», сначала он перевел на указанный лжеброкерами счет 10 тысяч рублей.

Этого злоумышленникам оказалось мало, и они убедили мужчину вложить сумму «побольше». Тогда он одолжил у своей давней знакомой 2,8 млн руб. и перечислил их на продиктованные реквизиты. Вывести деньги у него не получилось. Мужчина снова обратился за помощью к подруге, та оформила кредит на 800 тыс. руб. и передала вырученную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что жительница Челябинска несколько дней посещала банки, где снимала средства со своих счетов и переводила на реквизиты аферистов. Всего она отдала 6,5 миллиона рублей.

Ранее валюту и золотые слитки отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга.