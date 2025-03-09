Москвичам рассказали, какую погоду ждать 9 марта

Облачная погода и температура воздуха до +12°C прогнозируются в российской столице 9 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По его словам, пока в Москве и регионе не ожидается никаких рекордов. Тем не менее в городе по-прежнему будет тепло.

«Синоптическая ситуация обусловится влиянием холодного фронта с севера. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков», — сказал метеоролог.

Он добавил, что столбики термометров в российской столице будут показывать от +9°C до +12°C. Температура воздуха на территории Московской области, в свою очередь, составит от +8°C до +13°C. Как отметил Тишковец, норма для текущего времени года — на 10 градусов меньше.

Также специалист рассказал, что скорость порывов ветра в Москве достигнет четырех–девяти метров в секунду. При этом атмосферное давление незначительно повысится — до 748 миллиметров ртутного столба, что почти соответствует нормальным значениям.

8 марта метеостанция на ВДНХ в Москве зафиксировала температурный рекорд — воздух в российской столице прогрелся до +10,1°C. Тишковец пояснил, что прежний рекорд для этого дня был установлен в 2020 году. Тогда столбики термометров показывали +8,6°C.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили о скором возвращении морозов в европейскую часть страны.