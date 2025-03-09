Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как действовать при протечке крыши в многоквартирном доме

RT: при протечке крыши в многоквартирном доме нужно сначала обратиться в УК
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

При протечке крыши в многоквартирном доме нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ/ЖСК. Об этом рассказал RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По его словам, следует составить письменное заявление с точным описанием проблемы и подать его в двух экземплярах: один оставить у себя с отметкой о приеме. Управляющая компания обязана устранить неисправность. Если ситуация аварийная, то причину протечки должны устранить менее чем за сутки, обратил внимание он.

Если УК не реагирует на жалобу, то ее можно подать в Государственную жилищную инспекцию через портал «Госуслуги» или в письменном виде, приложив копию заявления в УК и фото повреждений, отметил Васильев. Далее можно обратиться в прокуратуру или подать иск в суд.

Эксперт добавил, что если протечка привела к повреждению имущества, то обязательно нужно составить акт о заливе с непосредственным участием представителя УК. В случае отказа УК подписать акт можно привлечь независимого эксперта, а затем следует направить претензию с требованием компенсации в УК. Если УК отказывается выплачивать компенсацию, можно обратиться в суд.

Россиянам рассказали, что делать при банкротстве застройщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами