Россиянам дали советы, как действовать при протечке крыши в многоквартирном доме

RT: при протечке крыши в многоквартирном доме нужно сначала обратиться в УК

При протечке крыши в многоквартирном доме нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ/ЖСК. Об этом рассказал RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По его словам, следует составить письменное заявление с точным описанием проблемы и подать его в двух экземплярах: один оставить у себя с отметкой о приеме. Управляющая компания обязана устранить неисправность. Если ситуация аварийная, то причину протечки должны устранить менее чем за сутки, обратил внимание он.

Если УК не реагирует на жалобу, то ее можно подать в Государственную жилищную инспекцию через портал «Госуслуги» или в письменном виде, приложив копию заявления в УК и фото повреждений, отметил Васильев. Далее можно обратиться в прокуратуру или подать иск в суд.

Эксперт добавил, что если протечка привела к повреждению имущества, то обязательно нужно составить акт о заливе с непосредственным участием представителя УК. В случае отказа УК подписать акт можно привлечь независимого эксперта, а затем следует направить претензию с требованием компенсации в УК. Если УК отказывается выплачивать компенсацию, можно обратиться в суд.

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