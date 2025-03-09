Врач рассказала, как вернуть нормальное дыхание после зависимости от капель в нос

Медикаментозный ринит — это состояние, при котором слизистая оболочка носа перестает самостоятельно регулировать сосудистый тонус из-за длительного использования сосудосуживающих капель. В норме такие препараты рекомендуется применять не дольше 5-7 дней, иногда чуть дольше по назначению врача, но пациенты нередко закапывают их месяцами. В результате возникает эффект рикошета: без капель дышать становится невозможно, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Олимп Клиник МАРС Елена Пугачева.

«Основной симптом — постоянная заложенность носа, которая не проходит даже без простуды. Часто зависимость от капель развивается на фоне уже существующих проблем: искривления носовой перегородки, хронических синуситов, аллергического ринита. По статистике, медикаментозный ринит встречается у 6,7-8,5% людей, и эта цифра растет», — объяснила она.

Диагностика включает осмотр ЛОР-врача, эндоскопическое исследование носовой полости, компьютерную томографию. Это помогает выявить возможные сопутствующие заболевания и определить тактику лечения.

«Главное условие выздоровления – выявить провоцирующий фактор и устранить его, далее отказ от сосудосуживающих препаратов. В легких случаях достаточно заменить их на назальные глюкокортикостероиды и проводить регулярные промывания морской водой. При тяжелых формах может потребоваться вазотомия — малоинвазивная процедура, восстанавливающая нормальное дыхание», — отметила врач.

Игнорировать проблему нельзя. Постоянная заложенность носа приводит к гипоксии, ухудшает качество сна, вызывает головные боли и хроническую усталость.

«Кроме того, переход на ротовое дыхание повышает риск инфекций горла и храпа. Если вам сложно отказаться от капель, важно своевременно обратиться к специалисту — чем раньше начато лечение, тем быстрее и легче проходит восстановление», — резюмировала она.

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