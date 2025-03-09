Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как вернуть нормальное дыхание после зависимости от капель в нос

Врач Пугачева: число случаев зависимости от капель в нос только растет
close
Freepik.com

Медикаментозный ринит — это состояние, при котором слизистая оболочка носа перестает самостоятельно регулировать сосудистый тонус из-за длительного использования сосудосуживающих капель. В норме такие препараты рекомендуется применять не дольше 5-7 дней, иногда чуть дольше по назначению врача, но пациенты нередко закапывают их месяцами. В результате возникает эффект рикошета: без капель дышать становится невозможно, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Олимп Клиник МАРС Елена Пугачева.

«Основной симптом — постоянная заложенность носа, которая не проходит даже без простуды. Часто зависимость от капель развивается на фоне уже существующих проблем: искривления носовой перегородки, хронических синуситов, аллергического ринита. По статистике, медикаментозный ринит встречается у 6,7-8,5% людей, и эта цифра растет», — объяснила она.

Диагностика включает осмотр ЛОР-врача, эндоскопическое исследование носовой полости, компьютерную томографию. Это помогает выявить возможные сопутствующие заболевания и определить тактику лечения.

«Главное условие выздоровления – выявить провоцирующий фактор и устранить его, далее отказ от сосудосуживающих препаратов. В легких случаях достаточно заменить их на назальные глюкокортикостероиды и проводить регулярные промывания морской водой. При тяжелых формах может потребоваться вазотомия — малоинвазивная процедура, восстанавливающая нормальное дыхание», — отметила врач.

Игнорировать проблему нельзя. Постоянная заложенность носа приводит к гипоксии, ухудшает качество сна, вызывает головные боли и хроническую усталость.

«Кроме того, переход на ротовое дыхание повышает риск инфекций горла и храпа. Если вам сложно отказаться от капель, важно своевременно обратиться к специалисту — чем раньше начато лечение, тем быстрее и легче проходит восстановление», — резюмировала она.

Ранее были названы симптомы, указывающие на дефицит железа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами