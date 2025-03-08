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В омской школе учитель физкультуры преподает детям русский язык и литературу

Физрук уже месяц преподает русский язык и литературу в одной из омских школ
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Жительница Омска сообщила в соцсетях, что учитель физкультуры уже месяц преподает ученикам седьмого класса русский язык и литературу. На это обратило внимание издание «Город55». В мэрии Омска подтвердили информацию.

Ситуация в омской школе №72, объяснили чиновники, связана с дефицитом квалифицированных кадров. На замену учителю русского языка временно вышел другой педагог.

«Преподаватели обладают необходимым педагогическим образованием. Администрация школы активно использует все доступные возможности для закрытия вакансий», — отметили в администрации города.

Проблему с нехваткой преподавателей пытаются решить путем привлечения студентов университетов, а также через службу занятости. Как быстро в образовательном учреждении смогут найти выход из сложившегося положения, неизвестно.

Ранее член профсоюза «Учитель» Луховицкий заявил, что в РФ не хватает 250 тыс. учителей.

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