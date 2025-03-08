Россиянин случайно выстрелил себе в нос из пневматики

В Оренбургской области устанавливаются обстоятельства травмирования мужчины во время рыбалки, пострадавший прострелил себе нос. Об этом сообщает портал 56.orb.

Инцидент произошел в Беляевском районе области, 37-летний местный житель отправился на рыбалку. Он остановился на привал возле села Верхнеозерное и в какой-то момент случайно прострелил себе нос из пневматической винтовки.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина взял посмотреть пистолет у знакомого и случайно выстрелил себе в пах. Во время строительных работ на даче компания мужчин стала обсуждать оружие, один из них достал пистолет и показал остальным. Позже, когда товарищи пошли в дом, один из молодых людей остался рассматривать пистолет на улице. В какой-то момент мужчины услышали выстрел. Прибывшие на место медики привезли пострадавшего в больницу, у него диагностировали несколько травм, среди которых — повреждение сосудов паховой области и огнестрельное ранение бедра. Состояние пациента оценили как тяжелое.

Ранее сварщик оказался в больнице, случайно попав себе в висок во время стрельбы по банкам.