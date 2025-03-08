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Москвичку заподозрили в поджоге квартиры с матерью и бабушкой накануне 8 марта

В Москве женщина обвинила дочь в поджоге квартиры, из-за которого пострадали трое
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Shutterstock/Aleksey Matrenin

Москвичка устроила пожар в квартире, пытаясь избавиться с матерью и бабушкой. Родственницы уцелели, но пострадали их соседки, сообщает mk.ru.

Пожар произошел днем 7 марта в девятиэтажке на Профсоюзной улице, в загоревшейся на втором этаже квартире находились хозяйка, ее 28-летняя дочь и 84-летняя мать. Они не пострадали, однако с отравлением угарным газом госпитализировали трех женщин с верхних этажей.

Владелица сгоревшей жилплощади обвинила в поджоге свою дочь. Женщина пояснила, что та страдает от психического заболевания и наркозависимости. Она выписалась из больницы в конце прошлого года и стала проживать с родными, но регулярно поднимала на них руку. По словам матери, дочь угрожала ей расправой, прямо заявляя, что рассчитывает получить в наследство квартиру.

Накануне девушка потребовала у родственниц 25 тыс. рублей, но те отказали ей в переводе и заперлись в комнате. После этого в квартире и начался пожар, полиция проводит проверку.

Ранее в Москве мать и дочь попали в больницу после пожара в квартире.

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