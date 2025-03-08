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В Саратове на пенсионерку рухнула глыба льда с крыши дома

В Саратове пенсионерка попала в больницу после падения глыбы льда с крыши здания
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Depositphotos

СК Саратовской области проводит проверку после падения снега и льда с крыши здания на пожилую женщину, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 7 марта, на 66-летнюю женщину обрушился наледь с крыши дома. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства травмирования пенсионерки устанавливаются. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега с фасада и крыши дома.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы.

Ранее уголовное дело возбудили после падения глыбы льда на женщину с ребенком в Махачкале.

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