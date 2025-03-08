В Сбере рассказали об активности женщин на фондовом рынке

В Сбере назвали женский подход к инвестициям более спокойным

Эффективность совершаемых женщинами сделок на фондовом рынке растет, заявила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

По данным СберИнвестиций, женщины стали больше зарабатывать на фондовом рынке, совершая в два раза меньше сделок, сообщила топ-менеджер компании.

Она отметили, что с каждым годом число инвесторов растет — по итогам февраля на Мосбирже открыли счета уже почти 36 млн человек. При этом женщины активно выходят на фондовый рынок.

По словам Аишы Кубезовой, за последние несколько лет инвестиционные предпочтения женщин изменились, они стали чаще выбирать акции, особенно «голубые фишки», как правило, оказывая доверие крупнейшим российским компаниям. Среди них лидируют Сбер, «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

Женский подход к инвестициям руководитель брокерского бизнеса Сбера назвала более спокойным, чем мужской.

«Женщины предпочитают менее рискованные стратегии и ориентируются на долгосрочную перспективу. Это приносит результаты: в прошлом году положительную доходность в СберИнвестициях показали 60% женщин. При этом они совершают почти в два раза меньше сделок, чем мужчины», — рассказала Аиша Кубезова.

Эту тенденцию она объяснила тем, что женщины легче справляются с колебаниями рынка, реже поддаются панике и избегают импульсивных действий во время резких движений котировок.

«Стереотип о том, что «инвестиции — это только мужское занятие» постепенно разрушается», — считает Кубезова.

Она добавила, что в 2024 году брокерский счет в СберИнвестициях открыли на 67% больше женщин, чем в 2023 году.

«Развенчивает этот миф и мировая практика — так, женские имена можно найти на ключевых постах крупнейших финансовых компаний, например, NASDAQ, Нью-Йоркскую, Гонконгскую фондовые биржи сейчас возглавляют именно женщины», — заключила Кубезова.