Политолог назвал образ женщины-матери сакральным для россиян

Никто так не поддерживает бойца, как его близкие женщины. Это российская национальная традиция, которая отражена в песнях, в литературе и в других творческих произведениях, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Политолог отметил, что образ женщины-матери для россиян является сакральным.

«Образ матери для жителей нашей страны олицетворяют Родину. И, безусловно, в наши дни женщины поддерживают ребят, которые защищают страну в ходе специальной военной операции. Причем это не только родственницы бойцов. Это женщины, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, помогают фронту, плетя сети, изготавливая блиндажные свечи, всем сердцем переживающие за ребят, приближающих нашу победу», — сказал Александр Асафов.

Роль женщины в России политолог назвал «крайне великой».

«В стране женщина — это центр семьи, а семья это, безусловно, центр общества», — считает он.

Комментируя встречу президента России Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества», политолог отметил, что таким образом глава государства подчеркнул важнейшую роль женщин не только в семье и воспитании грядущих поколений, но и в таких направлениях, как бизнес, государственная служба.

«Президент всячески подчеркивает особую роль женщины. Именно он возродил награду «Мать-героиня». Для Владимира Путина уважение, поддержка и помощь женщинам крайне важна», — сказал Александр Асафов.

Международный женский день в России политолог назвал днем, когда мужчины поздравляют женщин, а дети — своих мам, когда «каждый мужчина и каждый будущий мужчина осознает, что женщина — это и есть самое яркое проявление жизни в чистом виде, поскольку она эту жизнь дарит».

«Вместе с весной, с Международным женским днем мы чувствуем, как рождается будущее, и понимая, что это будущее зависит от всех нас, но в особенности от женщин, поздравляем их в этот праздник вместе с президентом», — заключил Асафов.

Накануне 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в Москве.