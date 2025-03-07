Психолог объяснила, почему вредно быть перфекционистом

Перфекционизм в разной мере проявляется во многих людях. Бесконечное стремление к идеалу, которого невозможно достичь, способно вызвать множество проблем в разных сферах жизни человека, рассказала «Газете.Ru» психолог Евгения Бородина.

Чаще всего перфекционизмом страдают люди, которые подвержены социальному давлению. Высокая конкуренция в учебе и карьере, социальные сети, мода, тренды на успех и прочие социальные факторы, которые заставляют соревноваться и постоянно сравнивать себя с другими.

«Перфекционизм заставляет человека предъявлять крайне высокие требования к себе и окружающим. Работа над любым проектом будет сопровождаться постоянной критикой и смещать фокус внимания на недочеты. При этом человеку сложно хвалить себя и воспринимать положительную оценку со стороны, потому что он знает, как можно сделать лучше и скорее воспримет похвалу как попытку утешения или же насмешку. Такое же отношение будет проявляться к тем, кто с ним работает над проектом: перфекционист не будет хвалить, зато будет постоянно находить ошибки», — объяснила она.

Типичные страхи, которые испытывают перфекционисты — страх ошибиться и страх негативной оценки со стороны. Это одни из важных причин для них «делать работу в стол» или же испытывать большой стресс и тревогу, когда они вынуждены показывать результаты своей работы другим людям. Любая ошибка и негативная оценка наносят сильный удар по самооценке перфекциониста, из-за чего он может считать себя неспособным сделать что-то хорошо и даже не будет приступать к деятельности.

«Перфекционизм проявляется в разных сферах жизни, в том числе в отношениях, когда человек ищет «идеального» партнера или пытается выстраивать «идеальные» отношения. Если в карьере, учебе и саморазвитии существуют какие-то критерии, которые могут быть достижимы перфекционистом (например, получить конкретную должность или ученую степень), то с отношениями все гораздо сложнее. Идеальных людей не существует. У любого человека есть переменчивые эмоции и настроения. Перфекционист же ожидает от партнера предсказуемости и стабильности. Завышенные ожидания, требования и критичность к партнеру приводят к конфликтам, недоверию и снижению самооценки у обоих партнеров в паре», — добавила психолог.

Перфекционисту крайне сложно идти на компромисс, так как это в большинстве случаев значит для него не идеальный результат. Это также приводит к трудностям в любых отношениях и перспективе остаться в одиночестве.

«Важно отметить, что у перфекциониста завышенные стандарты, на которые он ориентируется. Это мешает ему ставить реалистичные цели и получать радость от процесса и достигаемых результатов. В итоге перфекционист вынужден находиться в постоянном стрессе, тревоге, эмоциональном напряжении, испытывать негативные эмоции и высокое чувство ответственности», — отметила она.

Нельзя сказать, что перфекционисты ничего не добиваются. В некоторых случаях они действительно предпочитают не начинать из-за страха ошибки или критики. Часто перфекционисты могут добиваться больших результатов, но с важным последствием: они не испытывают практически никаких положительных эмоций на этот счет и выматываются психологически и физически, резюмировала эксперт.

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