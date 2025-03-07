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На концерте в честь 8 Марта в Сухуме выступили абхазские и российские звезды

На концерте в Сухуме дети подарили зрительницам цветы в честь 8 Марта
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Кадр из видео/Telegram-канал «Утро Аԥсны»

На площади Свободы в Сухуме прошел концерт, посвященный Международному женскому дню, на котором выступили российские и абхазские артисты, сообщили республиканские Теlegram-каналы.

Перед началом концерта избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим праздником.

На концерте выступили участники группы «Руки вверх!», Игорь Николаев и другие звезды эстрады.

Sputnik Абхазия сообщает, что многие зрители пришли с абхазскими и российскими флагами.

Кроме того, Тelegram-каналы опубликовали видео, как во время концерта дети дарят цветы зрительницам.

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