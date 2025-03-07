На концерте в честь 8 Марта в Сухуме выступили абхазские и российские звезды

На концерте в Сухуме дети подарили зрительницам цветы в честь 8 Марта

На площади Свободы в Сухуме прошел концерт, посвященный Международному женскому дню, на котором выступили российские и абхазские артисты, сообщили республиканские Теlegram-каналы.

Перед началом концерта избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим праздником.

На концерте выступили участники группы «Руки вверх!», Игорь Николаев и другие звезды эстрады.

Sputnik Абхазия сообщает, что многие зрители пришли с абхазскими и российскими флагами.

Кроме того, Тelegram-каналы опубликовали видео, как во время концерта дети дарят цветы зрительницам.