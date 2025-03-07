Российский бомж избил возлюбленную поленом за отказ вместе жить

В Кемерове бездомный мужчина сознался, что избил возлюбленную поленом, когда та отказалась с ним жить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Летом 2024 года 50-летний бомж обратился в полицию и рассказал, что избил свою 42-летнюю возлюбленную поленом после того, как предложил ей жить вместе, но та отказалась. Женщина от полученных травм потеряла сознание, ей потребовалась медицинская помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. После завершения расследования материалы направили в суд, который признал мужчину без определенного места жительства виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе по той же самой статье.

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