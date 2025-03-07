«Сталин-центр» на Бору не успеют достроить к 9 мая

Строительство историко-культурного центра «Сталин-центр» в городе Бор Нижегородской области сдвинулось на два года из-за пандемии, пока возведен только каркас здания по четвертый этаж. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель центра Алексей Зоров. К обещанной дате (9 мая) центр достроить не успеют.

«По поводу строительства «Сталин-центра», если как самого здания, то в 2021 году было объявлено, что в 2025 году к маю, к 80-летию Победы, мы построим здание. Но с учетом того, что пандемия была два года и никого из строителей не выпускали, сроки сместились. Стройка сейчас идет, мы вышли на четвертый этаж здания и будем строить еще пятый. Цель — сделать саму коробку полностью с лестничными маршами, с крышей — это апрель. Когда будет тепло, мы начнем внешнюю отделку здания. Сроки сдвинулись на два года из-за пандемии», — сказал он.

По словам Зорова, центр в честь Сталина сталкивается с проблемами — «не все понимают», для чего его делают.

«Следующий вопрос, касающийся экспонатов, — нам постоянно люди дарят экспонаты разного толка. Мы их храним, у нас ведется опись всего этого: когда получили, от кого получили, чего получили. Человек ставит подпись, и ему выдается еще акт, что такое количество экспонатов было получено в историко-культурный центр «Сталин-центр». Не надо забывать, что историко-культурный центр «Сталин-центр» сталкивается с проблемами. Есть люди, которые не понимают, что мы делаем, для чего мы делаем. Но я могу сказать одно, что у нас много уникальных экспонатов времен Второй Мировой войны, у нас очень много техники. Сейчас мы с нашим местным мэром прорабатываем, чтобы нам выделили хотя бы дополнительно кусочек земли, чтобы установить тот же Hanomag — немецкий бронетранспортер, который мы в декабре получили, это из-под Сталинграда, те же самые мотоциклы времен Великой Отечественной войны. Нам даже тяжело это все складировать, потому что музейные фонды «Сталин-центра» растут с каждым днем», — добавил он.

Начать строить центр собирались еще в 2022 году, но сдвинули из-за повышения цен на стройматериалы, писал «Коммерсантъ». В 2024 году Зоров обещал, что историко-культурный «Сталин-центр» в Бору откроется к 9 мая 2025 года — на тот момент были поострены два этажа. Учреждение должно стать крупнейшим музейным комплексом, посвященным Иосифу Сталину — он будет включать в себя залы, посвященные разным периодам его правления.

7 марта стало известно, что главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей.

Ранее основатель «Сталин-центра» из Барнаула отказался комментировать свое дело о мошенничестве.