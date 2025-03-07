Основатель «Сталин-центра» о своем задержании: остаюсь сталинистом

Основатель «Сталин-центра» из Барнаула отказался комментировать свое дело о мошенничестве

Основатель «Сталин-центра» в Барнауле Сергей Матасов, подозреваемый в мошенничестве, заявил «Газете.Ru», что остается «патриотом и сталинистом».

«По следствию без комментариев. Остаюсь председателем совета «Сталин-центра», патриотом и сталинистом. В данный момент наш культурно-исторический центр закрыт на реконструкцию, идет подготовка к знаменательной дате 80 лет Победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

7 марта стало известно, что главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей.

До этого в Telegram-канале барнаульского «Сталин-центра» появилось сообщение о том, что с 6 марта учреждение «закрывается на кратковременную реконструкцию, связанную с обновлением экспозиции».

Ранее глава «Сталин-центра» из Бора оценил задержание главы «Сталин-центра» из Барнаула.