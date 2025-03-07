В Башкирии учитель случайно показал семиклассникам порно

112: в Башкирии учитель смотрел порно во время урока

В Башкирии на уроке ученики увидели на экране видео провокационного характера после презентации. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в школе села Ташкиново. По данным Telegram-канала, на доске во время занятий появился ролик с голыми женщинами. Педагог якобы забыл, что его телефон подключен к проектору, и стал смотреть видео.

«Ученики 7 класса немного обалдели от увиденного на экране, но резко включили телефоны и стали снимать», – сообщается в публикации.

Как сообщает «Осторожно, новости», на данный момент в заведении проводится проверка. По словам главы администрации школы, у учителя большой стаж работы, такой инцидент произошел впервые. Директор уже поговорила с учениками и родителями, планирует обсудить ситуацию и с педагогом.

«Только после того, как я выслушаю стороны, буду принимать решение. Пока без комментариев», – поделилась она.

По данным Shot, мужчину не хотели бы увольнять, так как в селе другого педагога по этому предмету нет.

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