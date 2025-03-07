В Сбере создали портрет современной женщины-бизнесмена

Сбер, Минэкономразвития РФ и фонд «Общественное мнение» в преддверии Международного женского дня создали обобщенный портрет современной бизнесвумен, сообщает пресс-служба Сбера.

По результатам исследования специалисты выяснили, что женщины-предприниматели оптимистичнее мужчин, больше занимаются благотворительностью и заботятся о природе.

Опрос показал, что 48% россиянок оптимистично оценивают возможности для открытия своего дела. Также 55% женщин-предпринимателей считают свое текущее положение дел в бизнесе стабильным, а 9% — хорошим.

Говоря о мерах господдержки, 53% респондентов называют специальные налоговые режимы, 16% — обучение, а 15% — информационную помощь.

По словам заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова, в России становится все больше женщин-предпринимателей.

«Это связано и с тем, что зарегистрировать бизнес сегодня намного проще, чем несколько лет назад. Мы видим, что женщины в бизнесе находят опору в семье: 90% обращаются за поддержкой к близким, когда сталкиваются с трудностями», — сказал он.

По данным опроса, женщины-предприниматели часто занимаются и социально значимыми проектами: 37% сотрудничают с благотворительными организациями, 35% сокращают расходы офисной бумаги, 33% организуют субботники, а 30% адресно помогают нуждающимся.

Также 31% опрошенных женщин-предпринимателей в свободное время занимаются спортом, 23% — рукоделием, 15% — садоводством. Более 73% бизнесвумен читают книги.

Исследование Сбера и Минэкономразвития РФ проводилось в преддверии 8 марта. Всего в нем приняли участие 600 владельцев ООО и ИП, а также 60 самозанятых из разных городов России.