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Пассажиры «Аэрофлота» с багажом смогут зарегистрироваться на рейс самостоятельно

«Аэрофлот» запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом
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Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустили стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На первом этапе услугой смогут воспользоваться пассажиры внутренних рейсов «Аэрофлота» и «России» (рейсы под кодом SU).

На стойках можно самостоятельно сдать багаж, зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон.

Благодаря новым стойкам пассажиры «Аэрофлота» могут не посещать зону Drop-off или классические стойки регистрации.

Новые стойки для самостоятельной регистрации расположены в зоне вылета терминала B аэропорта Шереметьево (стойки регистрации № 314-316).

Чтобы самостоятельно зарегистрироваться на рейс, пассажир должен ввести данные маршрутной квитанции или электронного билета, выбрать место и положить свой багаж на весы. После проверки параметров багажа терминал распечатает посадочный талон и багажную бирку. Затем чемодан автоматически отправят по ленте в систему сортировки.

В авиакомпании отметили, что стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа в соответствии с установленными нормами.

В будущем «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево планируют расширить новую услугу и на международные рейсы.

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