Пассажиры «Аэрофлота» с багажом смогут зарегистрироваться на рейс самостоятельно

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустили стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, сообщает пресс-служба авиакомпании.
На первом этапе услугой смогут воспользоваться пассажиры внутренних рейсов «Аэрофлота» и «России» (рейсы под кодом SU).
На стойках можно самостоятельно сдать багаж, зарегистрироваться на рейс и распечатать посадочный талон.
Благодаря новым стойкам пассажиры «Аэрофлота» могут не посещать зону Drop-off или классические стойки регистрации.
Новые стойки для самостоятельной регистрации расположены в зоне вылета терминала B аэропорта Шереметьево (стойки регистрации № 314-316).
Чтобы самостоятельно зарегистрироваться на рейс, пассажир должен ввести данные маршрутной квитанции или электронного билета, выбрать место и положить свой багаж на весы. После проверки параметров багажа терминал распечатает посадочный талон и багажную бирку. Затем чемодан автоматически отправят по ленте в систему сортировки.
В авиакомпании отметили, что стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа в соответствии с установленными нормами.
В будущем «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево планируют расширить новую услугу и на международные рейсы.