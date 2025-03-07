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Нейросети Сбера назвали отличным примером прогрессирующих технологий

Сбер представил спецпроект «Сказки для любимых» к 8 Марта
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты в сфере искусственного интеллекта высоко оценили специальный проект Сбера «Сказки для любимых», выпущенный к празднику 8 Марта, сообщает пресс-служба Сбера.

Проект предлагает пользователям создать уникальное поздравление-ролик в честь Международного женского дня с помощью GigaChat и Kandinsky.

По словам доцента Центра ИИ Сколтеха Алексея Зайцева, нейросети Сбера являются отличным примером технологий, прогрессирующих темпами, о которых 5 лет назад «никто не думал».

«Kandinsky уже давно и хорошо генерируют высококачественные изображения и видеоролики по текстовому запросу, позволяя каждому реализовать свой творческий потенциал», — сказал он.

Вдохновением для реализации проекта Сбера стали легендарные персонажи русских сказок — Марья-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая.

Доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Андрей Филимонов отметил, что поздравительный ролик, созданный GigaChat от Сбера — яркий пример работы генеративных нейросетей.

Как отметила нейрохудожница, автор Telegram-канала «ЭйАйЛера» Валерия Титова, Kandinsky продолжает радовать пользователей обновлениями и креативами.

«На картинку приятно смотреть и в целом это выглядит как удобный инструмент для создания мультфильмов и небольших видеороликов», — рассказала она.

Мелодия для ролика также была создана с помощью генеративных технологий Сбера - нейросети SymFormer. Этот навык уже открыт для всех пользователей GigaChat.

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