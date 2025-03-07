Сбер проведет День открытых дверей в штаб-квартире на Кутузовском проспекте

Сбер пригласил студентов на День открытых дверей в штаб-квартире на Кутузовском проспекте 29 марта, сообщает пресс-служба банка.

В рамках Дня открытых дверей студенты смогут ознакомиться с сервисами и командами Сбера, узнать о стратегиях бизнеса, откликнуться на открытые вакансии и познакомиться с руководителями.

Для студентов проведут 3 лекции, среди которых «IT: инновационные технологии и искусственный интеллект», «Экономика и финансы» и «Роботы и умные устройства».

Также для студентов оборудуют карьерную зону, в которой желающие смогут получить персональные советы и узнать, как попасть на стажировку или в штат.