Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело против украинских военных из-за убийства жителей села Погребки

СК возбудил дело о теракте после убийства мирных жителей в селе Погребки
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Против украинских военных, которые убили двух жителей села Погребки Суджанского района Курской области, завели уголовное дело о теракте. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ и убили двух мирных жителей в селе Погребки.

На данный момент военные следователи проводят необходимые мероприятия по опознанию потерпевших, назначены судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этому преступлению.

До этого уголовное дело возбудили против военнослужащих ВСУ, обстрелявших из танка два автомобиля в Курской области. Как сообщили в СК РФ, украинские военные направлялись из Льгова в село Погребки. В результате обстрела танка одна машина получила серьезные повреждения, а вторая была полностью уничтожена.

Ранее суд ЛНР приговорил бойца нацгвардии Украины к 15 годам по делу об обстреле мирных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами