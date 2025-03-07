СК возбудил дело против украинских военных из-за убийства жителей села Погребки

СК возбудил дело о теракте после убийства мирных жителей в селе Погребки

Против украинских военных, которые убили двух жителей села Погребки Суджанского района Курской области, завели уголовное дело о теракте. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале-марте 2025 года военнослужащие ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ и убили двух мирных жителей в селе Погребки.

На данный момент военные следователи проводят необходимые мероприятия по опознанию потерпевших, назначены судебные экспертизы. Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этому преступлению.

До этого уголовное дело возбудили против военнослужащих ВСУ, обстрелявших из танка два автомобиля в Курской области. Как сообщили в СК РФ, украинские военные направлялись из Льгова в село Погребки. В результате обстрела танка одна машина получила серьезные повреждения, а вторая была полностью уничтожена.

Ранее суд ЛНР приговорил бойца нацгвардии Украины к 15 годам по делу об обстреле мирных жителей.