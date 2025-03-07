В Ленобласти ребенка не спасли в ДТП с врезавшимся в столб автомобилем

Под Тосно маленький ребенок не выжил после аварии с машиной, врезавшейся в столб

В Ленинградской области прокуратура проводит проверку по факту аварии. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел между населенными пунктами Тосно и Ушаки. По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen врезался в столб электропередачи. Причиной произошедшего стало то, что водитель не справился с управлением.

На кадрах с места инцидента заметно, что из-за столкновения машину смяло, она практически завалилась на бок, повалив столб.

На данный момент в ситуации разбираются следователи, проводится проверка. Подобные мероприятия также проводят сотрудники прокуратуры.

«Ход и результаты доследственной проверки поставлены городской прокуратурой на контроль», – сообщается в публикации.

Как сообщает 78.ru, пострадали четыре пассажира, десятилетнего мальчика спасти не удалось.

В момент аварии за рулем находился 50-летний водитель, по какой причине он врезался в столб, не сообщается.

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