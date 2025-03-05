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Пьяный гонщик на Lada устроил «автошоу» и попал на видео в Ленобласти

В Ленобласти на видео попало, как гонщик на Lada дрифтил, уходя от погони

В Ленинградской области мужчина выполнял опасные маневры на дороге, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пьяный гонщик в Ленобласти устроил автошоу, уходя от погони, но затормозить смог только об столб. «ВАЗ-2113» сотрудники ДПС заметили на Мурманском шоссе в Волхове. Хотели просто проверить документы, но водитель дал педаль в пол и начал уезжать», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Lada быстро едет по дороге, при этом выполняет опасные маневры: машина вращается и делает резкие повороты. Также на записи видно, что после одного из маневров водитель теряет управление и врезается в столб. Затем к автомобилю подбегают сотрудники ДПС и задерживают нарушителя.

По информации источника, во время погони автомобиль Lada врезался в полицейскую машину. За рулем оказался 27-летний житель деревни Вындин остров, при этом в момент руления мужчина находился в состоянии опьянения, кроме того, у нарушителя не было водительского удостоверения. Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что автомобиль Lada давно снят с учета.

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