Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде россиянина-стриптизера парализовало по пути в фитнесс-зал

SНОТ: в Таиланде стриптизера из РФ парализовало на улице из-за инсульта
close
Telegram-канал SHOT

В Таиланде россиянина парализовало по пути в фитнес-центр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в Паттайе, куда мужчина приехал на заработки и планировал устроиться фитнес-тренером или стриптизером. По данным Telegram-канала, по пути в зал он потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков, которые госпитализировали россиянина с инсультом. На данный момент путешественник не может двигать левой стороной тела, его состояние оценивают как тяжелое.

По словам близких, мужчина испытывал стресс из-за развода с женой. Вместе они жили в Казахстане, но во время бракоразводного процесса он оставил бывшей возлюбленной маленькую дочь.

«Из-за судебных процессов мужчину депортировали из Алма-Аты на 90 дней, и он решил заработать на танцах в Тае», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина является мастером спорта по пауэрлифтингу, он участвовал в разных турнирах. О каких-либо серьезных проблемах со здоровьем он не рассказывал.

Ранее в Челябинске ребенка парализовало после прыжка на батуте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами