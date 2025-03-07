В Таиланде россиянина-стриптизера парализовало по пути в фитнесс-зал

SНОТ: в Таиланде стриптизера из РФ парализовало на улице из-за инсульта

В Таиланде россиянина парализовало по пути в фитнес-центр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в Паттайе, куда мужчина приехал на заработки и планировал устроиться фитнес-тренером или стриптизером. По данным Telegram-канала, по пути в зал он потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков, которые госпитализировали россиянина с инсультом. На данный момент путешественник не может двигать левой стороной тела, его состояние оценивают как тяжелое.

По словам близких, мужчина испытывал стресс из-за развода с женой. Вместе они жили в Казахстане, но во время бракоразводного процесса он оставил бывшей возлюбленной маленькую дочь.

«Из-за судебных процессов мужчину депортировали из Алма-Аты на 90 дней, и он решил заработать на танцах в Тае», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина является мастером спорта по пауэрлифтингу, он участвовал в разных турнирах. О каких-либо серьезных проблемах со здоровьем он не рассказывал.

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