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Предоплата заказов в интернете вызывает тревогу у россиян

Треть россиян испытывают тревогу при предоплате заказов в интернете
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Финансовый маркетплейс Сравни совместно с международным логистическим оператором СДЭК провели исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к предоплате товаров при покупках онлайн. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В ходе опроса 30% респондентов сообщили, что выбирают предоплату при заказе товаров только иногда. 26% опрошенных никогда не пользуются таким вариантом оплаты. 20% участников опроса всегда оплачивают товары заранее, 13% делают это редко, еще 11% — часто.

При этом 30% участников опроса иногда испытывают тревогу при оплате товара до его получения. Каждый пятый респондент всегда волнуется, если платит за покупку заранее. 17% опрошенных тревожатся редко, еще по 16% — никогда или часто.

Больше всего россиян при предоплате беспокоит риск мошенничества — так ответили 34% респондентов. Четверть россиян опасаются получить товар ненадлежащего качества. Столько же опрошенных волнует отсутствие гарантии возврата денег, а еще 8% — долгая процедура возврата товара или денежных средств.

Согласно опросу, наибольший дискомфорт при предоплате вызывает покупка крупной бытовой техники, так ответили 46% россиян. 30% респондентов испытывают большее беспокойство при покупке одежды и обуви. 15% участников опроса переживают при покупке электроники, 7% — косметики и парфюмерии и 2% — книг.

Снизить уровень стресса при предоплате большинству респондентов (72%) помогает гарантия возврата денег. 12% опрошенных волнуются меньше, если о продавце или товаре есть положительные отзывы. 10% спокойнее делают предоплату, если есть возможность отслеживать заказ в режиме реального времени, еще 6% — если доступна страховка или защита покупки. По мнению трети респондентов сделать предоплату более комфортной могло бы упрощение процедуры возврата. 29% опрошенных считают, что помогла бы более строгая проверка продавцов платформами. Каждый пятый участник опроса уверен, что в случае предоплаты была бы полезна обязательная страховка для всех заказов, еще 14% — единая система отзывов и рейтингов.

Наиболее надежной россияне считают оплату товара при получении, так ответили 69% респондентов. 17% участников опроса больше всего доверяют оплате картой через защищенный шлюз, а 14% — оплате через сервисы и кошельки маркетплейсов.

«Рынок онлайн-страхования в последние годы демонстрирует устойчивый рост, обусловленный внедрением инновационных технологий и изменением потребительских предпочтений. В частности, появление новых видов страхования на маркетплейсах стало значительным шагом для адаптации страховых продуктов к требованиям современного рынка. Сегодня онлайн-платформы предлагают потребителям удобный доступ к разнообразным страховым решениям, а цифровизация страхового сектора не только улучшает клиентский опыт, но и открывает новые возможности для страховых компаний в формировании конкурентоспособных предложений», — отмечает Владислав Головкин, директор страхового направления в Сравни.

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