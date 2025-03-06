В российском регионе грабители похитили у прохожего фальшивые деньги

В Миассе уличные грабители украли у 19-летнего юноши наличные деньги, которые оказались фальшивыми. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Двое грабителей напали на юношу на улице и украли у него из рюкзака телефон, аппарат и сувенирные банкноты, которые приняли за настоящие. После этого потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемых уже спустя несколько часов. Ими оказались неоднократно судимые 49-летний местный житель и 38-летний иностранец.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. У подозреваемых изъяли похищенное, после проведения необходимых мероприятий все вещи вернут владельцу.

До этого грабители проникли в дом к писательнице и забрали кучу фальшивых 100-долларовых купюр. Оказалось, что это реквизит для прошедшей незадолго до этого фотосессии.

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