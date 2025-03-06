Врачи достали из пациента горсть булавок и шурупов

В Узбекистане врачи Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи спасли мужчину, который проглотил целую горсть инородных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациент 2005 года рождения обратился в больницу с жалобами на тошноту, сильные боли в области желудка. Также молодой человек испытывал проблемы с глотанием. За два дня до этого он проглотил несколько булавок и шурупов. Обследование подтвердило наличие металлических предметов в желудке и двенадцатиперстной кишке. Медики с помощью специальных эндоскопических щипцов, а также других инструментов поэтапно извлекли из юноши пять булавок, два шурупа и металлический осколок.

Молодой человек состоит на учете у психиатра. Предположительно, он может страдать парорексией — желанием употреблять в пищу несъедобные предметы.

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