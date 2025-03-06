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Руководитель проекта «Билет в будущее» рассказал школьникам, как выбрать профессию

Московским школьникам рассказали о бесплатных профориентационных программах
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Пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Руководитель профориентационного проекта «Билет в будущее» Иван Есин рассказал московским школьникам о том, как осознанно подойти к выбору профессии. Занятие дало старт серии встреч экспертов со школьниками в рамках курса «Россия — мои горизонты». Об этом сообщили в Фонде гуманитарных проектов, который развивает проект.

На встрече с Иваном Есиным школьники, которым уже через несколько лет предстоит выбрать будущую профессию, интересовались, можно ли узнать, какая работа лучше подойдет конкретному человеку, как понять, правильный ли выбор сделан.

Руководитель проекта «Билет в будущее» рассказал, какие возможности открывают бесплатные программы профориентации в России: от знакомства с профессиями будущего, которые станут востребованы в ближайшие несколько лет, до профпроб, на которых дети могут попробовать поработать в выбранной сфере.

Есин также рассказал ребятам о возможности пройти специальные тесты и узнать свои сильные стороны и профессиональные интересы. Они бесплатно доступны для участников «Билета в будущее» на сайте проекта.

«Оказывается, есть специальные тесты, которые помогают понять, какая работа мне подойдет! Это как квест по поиску себя», — поделилась впечатлениями одна из участниц встречи.

В конце урока Иван Есин дал школьникам рекомендации по использованию курса «Россия — мои горизонты» для осознанного выбора будущей профессии.

«Рекомендую на протяжении учебного года составлять личный рейтинг подходящих профессий. Возможно, среди них будет та самая. Чтобы это было не скучно, в занятия по профориентации мы включили игры, обсуждения, выступления, конкурсы и работу в команде. Все для того, чтобы сделать столь важный процесс выбора своего призвания как можно более интересным», — сказал руководитель проекта.

Профориентационный проект «Билет в будущее» является частью национального проекта «Молодежь и дети».

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