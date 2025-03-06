Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На форуме VK в Москве обсудили роль современных медиа и технологий

«Форум в большом городе» от VK объединил более 7,5 млн человек
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 5 марта состоялся «Форум в большом городе», организованный VK, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие объединило более 90 специалистов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса. Его программа включала лекции, пленарные дискуссии и мастер-классы, направленные на решение насущных задач цифровой эпохи.

Отмечается, что прямую трансляцию посмотрели 7,5 млн человек, а очно форум посетили около 1,5 тыс. гостей.

«Это мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а пространством для вдохновения, обмена опытом и взаимной поддержки. Здесь встретились сильные, талантливые женщины, чьи идеи и достижения формируют будущее. Мы рады, что этот диалог помогает находить новые смыслы, объединять профессионалов и вдохновлять друг друга на новые свершения», — рассказали организаторы форума.

Его участниками стали официальный представитель МИД России Мария Захарова, телеведущая Юлия Меньшова, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Ида Галич, сваха Роза Сябитова и другие.

Отмечается, что Захарова рассказала о роли современных медиа во внешней политике, а Мизулина затронула тему медиаграмотности и особенности создания контента. Эксперты форума также обсудили создание популярного контента и его влияние на аудиторию.

Так, на сессии «Искусство вовлечения» спикеры поделились своими подходами к работе с медиапродуктами и их значимостью. Культурные коды и влияние технологий на искусство обсудили на сессии «От Щелкунчика до цифрового контента». Отдельное внимание уделили женской интуиции, а также роли спорта в медиапространстве. В свою очередь, участники сессии «Спорт и контент» отметили, что сегодня спортсмены должны не только демонстрировать достижения, но и уметь эффективно взаимодействовать с аудиторией в сети, придерживаясь ответственности за создаваемый контент.

Завершился форум специальной сессией «Чего хотят женщины», где встретились космонавт Роскосмоса, герой России Константин Борисов, дизайнер Артемий Лебедев, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух и шоумен Денис Дорохов. Модератором выступила телеведущая Юлия Барановская.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами