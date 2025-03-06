На форуме VK в Москве обсудили роль современных медиа и технологий

«Форум в большом городе» от VK объединил более 7,5 млн человек

В Москве 5 марта состоялся «Форум в большом городе», организованный VK, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие объединило более 90 специалистов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса. Его программа включала лекции, пленарные дискуссии и мастер-классы, направленные на решение насущных задач цифровой эпохи.

Отмечается, что прямую трансляцию посмотрели 7,5 млн человек, а очно форум посетили около 1,5 тыс. гостей.

«Это мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а пространством для вдохновения, обмена опытом и взаимной поддержки. Здесь встретились сильные, талантливые женщины, чьи идеи и достижения формируют будущее. Мы рады, что этот диалог помогает находить новые смыслы, объединять профессионалов и вдохновлять друг друга на новые свершения», — рассказали организаторы форума.

Его участниками стали официальный представитель МИД России Мария Захарова, телеведущая Юлия Меньшова, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Ида Галич, сваха Роза Сябитова и другие.

Отмечается, что Захарова рассказала о роли современных медиа во внешней политике, а Мизулина затронула тему медиаграмотности и особенности создания контента. Эксперты форума также обсудили создание популярного контента и его влияние на аудиторию.

Так, на сессии «Искусство вовлечения» спикеры поделились своими подходами к работе с медиапродуктами и их значимостью. Культурные коды и влияние технологий на искусство обсудили на сессии «От Щелкунчика до цифрового контента». Отдельное внимание уделили женской интуиции, а также роли спорта в медиапространстве. В свою очередь, участники сессии «Спорт и контент» отметили, что сегодня спортсмены должны не только демонстрировать достижения, но и уметь эффективно взаимодействовать с аудиторией в сети, придерживаясь ответственности за создаваемый контент.

Завершился форум специальной сессией «Чего хотят женщины», где встретились космонавт Роскосмоса, герой России Константин Борисов, дизайнер Артемий Лебедев, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух и шоумен Денис Дорохов. Модератором выступила телеведущая Юлия Барановская.