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Подросток переоделся в работника аэропорта и проник на борт с дробовиком и боеприпасами

В Австралии подросток с дробовиком и боеприпасами пробрался на борт самолета
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту под Мельбурном (Австралия) пассажиры авиакомпании Jetstar самостоятельно задержали юношу с дробовиком, который пробрался на борт. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел днем 4 марта в аэропорту Авалон. Согласно материалам предварительного расследования, 17-летний молодой человек переоделся в светоотражающую форму работника по техобслуживанию воздушных судов, пробрался на закрытую территорию через дыру в заборе, после чего поднялся на самолет, ожидавший вылет в Сидней, на борту которого находились 160 пассажиров.

При себе у подростка было огнестрельное оружие, боеприпасы, а также ножи и горючая жидкость. Поначалу на подозрительного молодого человека обратила внимание стюардесса. Она завязала беседу с юношей, во время которой тот заметно нервничал.

«Он разволновался и быстро достал дробовик. Я оттолкнул бортпроводницу в сторону, выбил оружие из рук юноши и сбросил его вниз, затем скрутил парня до прибытия полицейских», — рассказал один из пассажиров, который задержал опасного подростка.

После задержания подростка, пассажиров вывели из самолета, а аэропорт временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с нарушением требований авиационной безопасности.

Ранее в аэропорту Новосибирска двое пассажиров выбили дверь терминала и выбежали на перрон.

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