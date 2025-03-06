В аэропорту Горно-Алтайска началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

Сбер выделит 2,3 млрд рублей на ремонт в аэропорту Горно-Алтайска

АО «Аэропорт Горно-Алтайск» (входит в группу Сбер) и федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приступили к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорт Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба Сбера.

Проект оценивается в 10,2 млрд рублей, 2,3 млрд из которых выделит АО «Аэропорт Горно-Алтайск».

Также в рамках реконструкции будут выполнены работы по расширению перрона, увеличению количества мест стоянок воздушных судов, а также строительству новой магистральной рулежной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, строительство будет закончено к 2028 году.

«Мы много инвестируем в наш всесезонный курорт «Манжерок», чтобы вместе с правительством Республики Алтай сделать его лучшим курортом в мире для летнего и зимнего отдыха. Для этого нужна инфраструктура», — сказал он.

Греф добавил, что в результате в Горно-Алтайске появится современная и комфортная воздушная и наземная инфраструктура.

Также в рамках проекта будет построено новое здание аэровокзала с пропускной способностью 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях, а также 200 пассажиров в час на международных.