Кража россиянкой парфюма на 44 тыс. рублей из дьюти-фри попала на видео

В Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу парфюмерной воды из магазина беспошлинной торговли в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

К правоохранителям обратился представитель одного из дьюти-фри-магазинов и заявил о пропаже трех флаконов парфюма. Изучив камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что кражу совершила 49-летняя россиянка, вылетавшая за рубеж. Женщина сняла антикражную бирку, после чего убрала флакон в сумку и покинула магазин — это зафиксировано на видео. Через некоторое время она вернулась и аналогичным образом украла еще две упаковки духов. После этого россиянка улетела в отпуск.

По возвращении нарушительницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в краже духов из аэропорта Рима заподозрили местного депутата.