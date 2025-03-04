В Забайкалье отца будут судить за издевательства над 10-месячной дочерью

В Забайкальском крае отец, истязавший маленькую дочь, ответит в суде за покушение на ее жизнь. Об этом сообщает прокуратура региона.

В декабре прошлого года 29-летний житель села Бутунтай остался один дома со своей 10-месячной дочерью. Девочка заплакала, и мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее успокоить.

По версии следствия, он несколько раз ронял ее на пол, придавливая своим телом, обжег горящей сигаретой шею, спину и палец правой кисти девочки, хватал ее руками за лицо и с силой ударил головой о пол.

Мужчина оставил ребенка в покое и уснул, когда он перестал плакать. Девочку с тяжелыми травмами спасли медики. На предварительном следствии обвиняемый свою вину не признал, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее бывшего священника из Подмосковья обвинили в истязании пятерых детей.