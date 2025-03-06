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Ассоциация менеджеров поддержит инвестирующие в будущее компании

Ассоциация менеджеров отметит лучшие проекты компаний в области ESG
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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В России стартовал прием заявок на участие в XVIII конкурсе «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». Его цель — выявление и распространение инновационных проектов российских компаний, а также лучших практик в области социальных инвестиций, ESG и устойчивого развития. Об этом сообщили в Ассоциации менеджеров, которая организует конкурс.

Проект включает в себя конкурс и одноименный форум, в рамках которого ведущие эксперты делятся своим опытом построения ответственного бизнеса.

В этом году жюри конкурса рассмотрит проекты в области экологии, управления человеческими ресурсами, устойчивого туризма, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодежи и создания общества равных возможностей.

Экспертный совет определит победителей в 11 основных номинациях, а также обладателя высшей награды конкурса. Заявки будут приниматься до 28 мая.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев отметил, что на примере проекта «Дело в людях» можно увидеть, что несмотря ни на какие обстоятельства ESG и корпоративная социальная ответственность остаются одними из основных векторов развития российского бизнеса.

Он подчеркнул, что каждый год конкурс прирастает не только новыми участниками, но и новыми проектами.

«В прошлом году мы ввели сразу четыре новые номинации. Одна из них — ESG-старт, которая ярко продемонстрировала, что компании даже с небольшим объемом бизнеса способны реализовать сильные вовлекающие проекты и добиваться признания бизнес-сообщества наравне с крупными корпорациями», — добавил Евсеев.

В числе номинаций конкурса в 2025 году: «Поколение будущего», «ESG-трансформация», «ESG-старт», «Устойчивый туризм» и другие. Победителей объявят осенью.

Конкурс «Дело в людях» проводится с 2008 года. За время его существования свои лучшие кейсы и практики представили более 800 компаний среднего и крупного бизнеса.

Rambler&Co выступает официальным партнером проекта.

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