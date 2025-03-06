Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, как россиянам поможет книга отзывов на «Госуслугах»

Союз потребителей: электронная книга отзывов на «Госуслугах» поможет россиянам
close
«Газета.Ru»

В России в этом году появится «Электронная книга отзывов и предложений», воспользоваться которой можно будет на портале «Госуслуг». Это важный этап перехода в цифровой формат, который поможет россиянам оставлять и читать честные отзывы об услугах и товарах, а не рекламные объявления, отметил сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раньше организации — магазины и предприятия бытового обслуживания — обязаны были выдавать клиентам и потребителям книги жалоб по их запросу, напомнил эксперт. Сегодня же во многих сферах требования к наличию таких книг отменены.

«Зато электронная книга жалоб будет у каждого предприятия торговли и бытового обслуживания, и каждый потребитель сможет написать свой отзыв. Отзыв этот будет верифицирован, что очень важно», — подчеркнул Недзвецкий.

Такая мера, по его мнению, решит проблему с отзывами на агрегаторах, доверять которым уже нельзя, так как их стали использовать как площадки для рекламы.

Напомним, с инициативой по запуску пилотного проекта «Электронная книга отзывов и предложений» выступил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Роспотребнадзору совместно с Минцифрой поручено разработать и внедрить данный сервис в личные кабинеты пользователей «Госуслуг». Первоначально «Электронная книга отзывов» будет протестирована в сфере туризма, охватив туроператоров и турагентов. Ожидается, что к концу 2025 года к системе подключатся 15% участников туристического рынка. В дальнейшем планируется расширить действие сервиса на другие потребительские области.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление SIM-карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами