Эксперт объяснил, как россиянам поможет книга отзывов на «Госуслугах»

В России в этом году появится «Электронная книга отзывов и предложений», воспользоваться которой можно будет на портале «Госуслуг». Это важный этап перехода в цифровой формат, который поможет россиянам оставлять и читать честные отзывы об услугах и товарах, а не рекламные объявления, отметил сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раньше организации — магазины и предприятия бытового обслуживания — обязаны были выдавать клиентам и потребителям книги жалоб по их запросу, напомнил эксперт. Сегодня же во многих сферах требования к наличию таких книг отменены.

«Зато электронная книга жалоб будет у каждого предприятия торговли и бытового обслуживания, и каждый потребитель сможет написать свой отзыв. Отзыв этот будет верифицирован, что очень важно», — подчеркнул Недзвецкий.

Такая мера, по его мнению, решит проблему с отзывами на агрегаторах, доверять которым уже нельзя, так как их стали использовать как площадки для рекламы.

Напомним, с инициативой по запуску пилотного проекта «Электронная книга отзывов и предложений» выступил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Роспотребнадзору совместно с Минцифрой поручено разработать и внедрить данный сервис в личные кабинеты пользователей «Госуслуг». Первоначально «Электронная книга отзывов» будет протестирована в сфере туризма, охватив туроператоров и турагентов. Ожидается, что к концу 2025 года к системе подключатся 15% участников туристического рынка. В дальнейшем планируется расширить действие сервиса на другие потребительские области.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету на оформление SIM-карт.