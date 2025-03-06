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Профессора Ланькова заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией

РБК: корееведа Ланькова подозревают в работе с нежелательной организацией
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@tvitter/Twitter

Корееведа Андрея Ланькова подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом сообщает РБК.

Журналисты нашли в базе московского суда карточку с данными, соответствующими данным профессора. В инстанции подтвердили, что речь идет об Андрее Николаевиче Ланькове.

В рамках закона за сотрудничество с нежелательной организацией фигурант разбирательств может получить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 10 апреля.

Ситуацию прокомментировал сам Ланьков.

«Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал», – рассказал кореевед.

Профессор учился в Петербурге, в период с 1992 по 1996 год работал в Южной Корее, затем стал преподавать в Австралийском Национальном университете корейский язык и историю. На данный момент Ланьков преподает в университете Кукмин в Южной Корее.

Ранее в России признали нежелательными две бельгийские НПО.

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