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В Ейске бизнесвумен лишилась миллиона рублей после видеозвонка от таролога

SHOT: в Ейске гадалка украла у клиентки деньги по видеосвязи
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Shutterstock

Предпринимательница из Ейска лишилась 1,2 миллиона рублей из-за обращения к тарологу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 49-летняя женщина нашла в интернете гадалку и задала ей вопросы о будущем. Экстрасенс из Самарской области запросила за расклад на картах несколько тысяч рублей.

Во время видеозвонка таролог рассказала о том, что ждет клиентку. Помимо этого она якобы убедила предпринимательницу показать телефон с данными.

«Вжух, и с ее счета волшебным образом испарились все ее сбережения — 1 млн 200 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

В отношении гадалки возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Известно, что ранее она к ответственности не привлекалась. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов призналась в содеянном, она находится под подпиской о невыезде.

Ее клиентка уже попадала в подобную ситуацию. В 2016 году она была пострадавшей по делу о краже.

Ранее сообщалось о планах Госдумы рассмотреть закон о запрете рекламы услуг тарологов.

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