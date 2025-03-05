Российские врачи спасли от ампутации подростка с обмороженными конечностями

«КП»: в Ростове-на-Дону спасли от ампутации подростка с обморожением конечностей

В Ростове-на-Дону врачи спасли от ампутации подростка с обмороженными конечностями. Об этом со ссылкой на хирурга Областной детской клинической больницы, доктора медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ Виктора Шамика сообщает rostov.kp.ru.

Зимой железнодорожные рабочие увидели подростка в одних майке и шортах, который шел вдоль путей и находился на грани обморока. Мужчины укутали несовершеннолетнего и вызвали бригаду скорой помощи.

Кисти и стопы пострадавшего были синего цвета. К моменту, когда подростку смогли оказать помощь, с момента обморожения прошло более 24 часов. Несовершеннолетнему поставили капельницы с сосудистыми и гормональными препаратами, а также поместили в барокамеру. После этого врачи прооперировали его, им удалось сохранить почти все ткани — ногтевые фаланги пришлось удалить, а на левой руке незначительно укоротили два пальца.

Подросток провел в больнице три месяца. Функции его рук и ног полностью восстановились.

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