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В Москве наградили победителей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»

Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» будет распространен на Арктику
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Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» наградили победителей второго сезона всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — Земля приключений». Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что по поручению главы государства Владимира Путина конкурс будет распространен на арктические территории.

Он отметил, что, путешествуя по Дальнему Востоку и снимая об фильмы, люди открывают для себя прекрасные дальневосточные территории передают любовь к России.
«Уверен в том, что конкурс будет продолжаться. Мы увидим еще много замечательных фильмов», — заявил он.

Юрий Трутнев напомнил, что конкурс начинался с заявок двухсот человек. В этом году количество участников увеличилось в три раза и составило более шестисот человек.

Гран-при конкурса получил житель Москвы, старший научный сотрудник на геологическом факультете МГУ имени Ломоносова Илья Большаков. Он совершил путешествие по Сахалинской области.

Первое место в номинации «Лучшее зимнее путешествие» присуждено Михаилу Непогодину из Хабаровского края. Его фильм посвящен путешествию через Баджальский хребет.

Двенадцатилетняя Диана Абазова победила в номинации «Лучшее детское путешествие».

В номинации «Лучшее путешествие с морскими обитателями» приз взял москвич Валентин Морозов — он снял фильм о гренландских китах, облюбовавших бухту Врангеля в Хабаровском крае.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова сообщила, что накануне в центре открылась выставка «Путешествие по России», которая начинается экспозицией Дальнего Востока.

«У Национального центра «Россия» и наших единомышленников, которые собрались здесь, одна цель — влюбить в нашу страну, в нашу Россию», — сказала Виртуозова.

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