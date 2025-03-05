Дрессировщик Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных

Новый столичный цирк в Мневниковской пойме поможет улучшить условия для животных, заявил агентству новостей «Москва» художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

По мнению дрессировщика, столице давно нужен цирк с передовыми технологиями.

Он признался, что с трепетом следит за историей с голосованием по строительству Большого Московского цирка и с нетерпением ждет результатов нового этапа, в котором примут участие дети.

«По себе знаю, насколько это на самом деле взыскательные, искренние и благодарные зрители. Очень часто мы забываем о том, что важно и интересно именно им, а не нам, взрослым. Мне кажется, что это будет первый опыт, когда при создании такого объекта учтут мнение всех заинтересованных групп», — сказал Юрий Куклачев.

По его мнению, то, что город прислушался к позиции москвичей и принял решение о строительстве цирка в новом месте, говорит о том, что «мы способны дружно и вместе развивать нашу Москву».

Юрий Куклачев считает, что животным в новом здании цирка будет намного комфортнее.

«И отдельное спасибо за это решение хочу сказать от имени своих любимых друзей — животных, у которых появятся более комфортные условия, просторные помещения. Они такие же значимые артисты любого цирка или театра животных, как и люди, хоть и не способны выразить словами свою благодарность или радость», — добавил артист.

Он уточнил, что при обсуждении проекта нового цирка содержанию и комфорту животных уделили особенное внимание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового Московского цирка на платформе «Активный гражданин». Планируется, что здание будет построено в Мневниковской пойме.