Украина ведет переговоры с США о поставках газа в Европу

WSJ: украинский ДТЭК ведет переговоры с США о поставках природного газа в Европу

Энергетический холдинг ДТЭК ведет интенсивные переговоры с американскими поставщиками природного газа «в стремлении обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора Максима Тимченко.

Компания планирует существенно увеличить объемы импорта голубого топлива для покрытия внутреннего спроса и поставок на европейский рынок. Это стратегическое решение, по данным издания, является частью более масштабной программы расширения деятельности ДТЭК.

Агентство Bloomberg до этого сообщало о планах Украины увеличить импорт газа до 3,5 миллиардов кубометров к следующему отопительному сезону, что обусловлено повреждением энергетической инфраструктуры в результате боевых действий. Таким образом, говорится в публикации, сотрудничество ДТЭК с американскими поставщиками поможет обеспечить стабильность энергетического сектора Украины и диверсифицировать поставки для Европы.

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