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Россиянин устроился работать продавцом и проиграл 80 тысяч из кассы на ставках

В Красноярске продавец украл деньги из кассы магазина и проиграл их на ставках
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Красноярска отделался условным сроком за кражу денег из кассы магазина, в котором работал. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Красноярец работал продавцом в магазине электронных сигарет, в один из дней он украл из кассы 80 тысяч рублей выручки. Молодой человек увлекался азартными играми и потратил украденные деньги на ставки.

Все похищенные средства он проиграл в онлайн-казино. На следующий день продавец не вышел на работу, а администратор магазина заметила, что сумма в отчетном документе не соответствует сумме в кассе. После этого она обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о растрате, приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина устроил потоп в торговом центре. Он разбил витрину, поднялся на второй этаж и сломал пожарный шкаф. После этого 46-летний мужчина размотал пожарный рукав и начал заливать пол водой, а затем залил прилавки магазина сумок, пекарню и стойку по продаже мороженого. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника, он доставлен в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее на Алтае мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма, и пропил их.

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