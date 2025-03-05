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«Царь-макет» принял участие в праздновании дня рождения «Союзмультпарка»

Музей миниатюрной России выставил свой макет в центре «Союзмультпарк»
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Пресс-служба ВДНХ

Музей миниатюрной России «Царь-макет» принял участие в праздновании дня рождения «Союзмультпарка», представив мини-макет с детальной копией типичной русской улицы, домами и интерактивным движущимся транспортом в масштабе 1:87, сообщает пресс-служба музея.

Посетители могут запустить интерактив фуры с помощью кнопки, а каждые 11 минут в комнатах жилого дома включается свет.

Всего мини-макет за 1 день увидели более 1 тыс. посетителей парка.

Как отметили в музее «Царь-макет», подобные активности помогают эффективно рассказывать людям об архитектурных богатствах 20 городов Европейской части России.

Напомним, 1 марта 2025 года исполнилось 4 года с момента появления музея в «Союзмультпарке». Проект создан совместно с «Союзмультфильмом», правительством Москвы, Минкультуры РФ и при помощи AR/VR технологий.

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