Музей миниатюрной России «Царь-макет» принял участие в праздновании дня рождения «Союзмультпарка», представив мини-макет с детальной копией типичной русской улицы, домами и интерактивным движущимся транспортом в масштабе 1:87, сообщает пресс-служба музея.

Посетители могут запустить интерактив фуры с помощью кнопки, а каждые 11 минут в комнатах жилого дома включается свет.

Всего мини-макет за 1 день увидели более 1 тыс. посетителей парка.

Как отметили в музее «Царь-макет», подобные активности помогают эффективно рассказывать людям об архитектурных богатствах 20 городов Европейской части России.

Напомним, 1 марта 2025 года исполнилось 4 года с момента появления музея в «Союзмультпарке». Проект создан совместно с «Союзмультфильмом», правительством Москвы, Минкультуры РФ и при помощи AR/VR технологий.