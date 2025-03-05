В ДНР почтили память Героя России Владимира Жоги

Около сотни активистов «Молодой Республики» (МР) и «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой возложили цветы к бюсту Владимира Жоги, командира подразделения «Спарта» с позывным «Воха», в городе Волноваха Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе молодежного движения.

Обращаясь к собравшимся, руководитель МР и МГЕР Сергей Добровольский отметил, что Владимир Жога был примерно такого же возраста, что и активисты молодежных движений.

По его словам, командир «Спарты» своим примером показывал молодежи, как нужно правильно жить.

«В своем достаточно молодом возрасте он взял на себя очень большую ношу. Ему она была по силам, и он это доказал и показал абсолютно всем. Он стал примером для многих ребят, которые взяли в руки оружие и пошли освобождать территорию Донецкой народной республики», — сказал Добровольский.

В памятной акции также приняли участие студенты Донецкой академии управления и государственной службы.

Ректор вуза Лариса Костровец отметила, что подвиг Владимира Жоги объединяет всех героев.

«Владимир погиб, выводя мирных жителей из Волновахи, и это произошло от подлой вражеской пули. Необходимо, чтобы ребята помнили и знали об этих подвигах. Благодаря этому у нас есть возможность учиться, работать и развиваться», — заявила она.

Командир «Спарты» Владимир Жога с позывным «Воха» погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи.