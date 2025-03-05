Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Югре несколько месяцев не могли починить крышу в здании управления капстроительства

«Ura.ru»: в Урае крыша здания управления капстроительства подтекала месяцами
close
Depositphotos

В Урае (Югра) коммунальщики несколько месяцев не могли отремонтировать прохудившуюся крышу в здании Управления капитального строительства. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

«С тазиками сидят в кабинетах. Потолок поотваливался», — рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

По словам источника, конкурсы на ремонт подтекающей кровли четырежды заканчивались провалом: подрядчики либо отказывались от выполнения работ, либо не отвечали необходимым требованиям.

В мэрии города подтвердили, что подрядчика для ремонта удалось найти не сразу. При этом представитель администрации подчеркнул, что «с тазиками в кабинетах никто не сидел». Сейчас, по словам чиновников, подрядчика уже нашли. Строители приступили к починке крыши.

Ранее в Новосибирске оставшаяся инвалидом после падения снежной глыбы россиянка отсудила 800 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами