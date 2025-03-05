В Югре несколько месяцев не могли починить крышу в здании управления капстроительства

В Урае (Югра) коммунальщики несколько месяцев не могли отремонтировать прохудившуюся крышу в здании Управления капитального строительства. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

«С тазиками сидят в кабинетах. Потолок поотваливался», — рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

По словам источника, конкурсы на ремонт подтекающей кровли четырежды заканчивались провалом: подрядчики либо отказывались от выполнения работ, либо не отвечали необходимым требованиям.

В мэрии города подтвердили, что подрядчика для ремонта удалось найти не сразу. При этом представитель администрации подчеркнул, что «с тазиками в кабинетах никто не сидел». Сейчас, по словам чиновников, подрядчика уже нашли. Строители приступили к починке крыши.

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