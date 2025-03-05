Выход киллера Леши Солдата из тюрьмы назвали фейком

Источник: киллер Леша Солдат не собирается подаваться на УДО или уходить на СВО

Информация СМИ о досрочном освобождении киллера ореховской ОПГ Алексея Шерстобитова, известного как Леша Солдат, является фейком. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что заключенный также не планирует уходить на СВО.

«Фейки об УДО Шерстобитова — ежегодная традиция. Солдат не планирует ни подаваться на УДО, ни идти на СВО», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

5 марта Telegram-канал Mash сообщил, что самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили условно-досрочное освобождение. Прошение одобрила администрация колонии, сейчас ожидается решение суда. Начальство ИК-2 считает, что Шерстобитов исправился и готов выйти на свободу. Во ФСИН это опровергают.

По данным канала, сам Леша Солдат якобы хочет отправиться на СВО, но контрактов с Минобороны пока не заключил.

В 2008 году Алексей Шерстобитов был приговорен к 23 годам колонии за совершение 12 особо тяжких преступлений в 1990-е годы, совершенные в составе ореховской ОПГ. Официально он должен выйти на свободу в 2029 году. Отбывая наказание, Солдат активно выходил в публичное поле: написал 12 книг, дал несколько интервью, завел роман по переписке, женился, а летом прошлого года — развелся.

Подробнее о биографии самого известного киллера в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Липецкой области нашли телефоны в корпусе колонии, где сидит Леша Солдат.