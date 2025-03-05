Девять студентов, уехавших на каникулы, нашли расчлененными в авто на обочине шоссе

В Мексике останки девятерых студентов, пропавших на каникулах при загадочных обстоятельствах, нашли на границе штатов Пуэбла и Оахака. Об этом сообщает The New York Post.

Группа учащихся перестала выходить на связь 27 февраля. По информации издания, студенты передвигались на авто в штат Оахака: они планировали пляжный отдых. Полицейским удалось установить, что 24 февраля их машина попала на камеру видеонаблюдения недалеко от города Атлиско, в 145 километрах к западу от места, где позже были найдены части тел.

Расчлененные тела были найдены в багажнике брошенного автомобиля, припаркованного на обочине шоссе. Машина была покрыта брезентом, который частично пропитался кровью. Рядом с авто неизвестные оставили сумку с восемью парами рук.

В местной полиции отметили, что восемь из девяти пропавших студентов были опознаны родственниками. Детали расследования жестокого убийства не разглашаются. Правоохранители лишь отметили, что сейчас пытаются выследить преступников.

Ранее в Петербурге нашли чемоданы с останками человека.