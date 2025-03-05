На месте сгоревшего магазина OBI в Химках построят всесезонный курорт

Акватермальный комплекс появится на месте гипермаркета OBI в подмосковном городе Химки, где в декабре 2022 года произошел крупный пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Мега».

Сгоревший магазин работал в составе торгового центра (ТЦ) «Мега Химки». В связи с этим решение о его дальнейшей судьбе принимали «Мега» и инвестиционная компания «Квантум групп», которые договорились создать на территории ТЦ всесезонный курорт. Речь идет об акватермальном комплексе, который получит название «Аэротермы».

«Планируется строительство здания общей площадью 13,5 тыс. квадратных метров, интегрированного в «Мега Химки». На территории <...> будут размещены бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса — всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что открытие «Аэротермы» запланировано на четвертый квартал 2027 года. При этом общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 3 млрд рублей.

Пожар в гипермаркете OBI в Химках произошел утром 9 декабря 2022 года, его площадь составила 18 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

Ранее в ТЦ «Мега Химки» состоялась эвакуация посетителей и сотрудников.